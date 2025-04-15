Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Nisan 2025 - 16:17

Güncelleme: 15 Nisan 2025 - 16:17

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sosyal çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz ve gelecek planları yapabileceğiniz bir gün. Özel hayatınızla alakalı sizi mutlu edebilecek gelişmelerin olabileceği bir zaman. Cesaret gerektiren konularda adım atabilirsiniz. Abartılardan uzak durun.