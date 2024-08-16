Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız.. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.
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