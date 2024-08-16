Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ağustos 2024 - 15:56

Güncelleme: 16 Ağustos 2024 - 15:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız.. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.