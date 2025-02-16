Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Şubat 2025 - 16:04

Güncelleme: 16 Şubat 2025 - 16:09

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.