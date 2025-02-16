Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Demirören Holding yöneticisine tutuklama!
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a kayyum tepkisi
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu
- MİT 90 yıllık raporu ortaya çıkardı: İngiliz gazeteci
- Dokuz belediye başkanından Yavaş'a destek