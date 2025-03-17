Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:03

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:03

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Son zamanlarda hissettiğiniz yalnızlık ve anlaşılamama duygusu kişisel hedeflerinizden uzaklaşmanıza yol açıyor. Sağa sola sapmadan hedefinize odaklanın. Sizi eleştirenler bile bir süre sonra başarınızı fark edecekler.