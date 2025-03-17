Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Son zamanlarda hissettiğiniz yalnızlık ve anlaşılamama duygusu kişisel hedeflerinizden uzaklaşmanıza yol açıyor. Sağa sola sapmadan hedefinize odaklanın. Sizi eleştirenler bile bir süre sonra başarınızı fark edecekler.
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