Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Aralık 2023 - 17:25

Güncelleme: 01 Aralık 2023 - 17:25

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.



