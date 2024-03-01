Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu :
Sürekli düşünüp duran bir insan haline geldiniz ve eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Yaşam alanınızı ve mevcut düzeninizi değiştirmek için fırsat kolluyorsunuz ama beklemekle olmaz. Bir yerden başlayın. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Seçim sizin!
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