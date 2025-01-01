Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ocak 2025 - 15:33

Güncelleme: 01 Ocak 2025 - 15:33

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kova, bugün kendini bağımsız ve sorumluluklardan arınmış hissediyor olabilirsin. Bu duygunun tadını çıkar. Önüne ikinci şans olarak görebileceğin fırsatlar çıkabilir. Bu durumun emeklerinin karşılığı olduğunu bilmelisin.