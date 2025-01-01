Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, bugün kendini bağımsız ve sorumluluklardan arınmış hissediyor olabilirsin. Bu duygunun tadını çıkar. Önüne ikinci şans olarak görebileceğin fırsatlar çıkabilir. Bu durumun emeklerinin karşılığı olduğunu bilmelisin.
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