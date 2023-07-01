Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz ve gelecek planları yapabileceğiniz bir gün. Özel hayatınızla alakalı sizi mutlu edebilecek gelişmelerin olabileceği bir zaman. Cesaret gerektiren konularda adım atabilirsiniz. Abartılardan uzak durun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal böyle veda etti
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya 8 yıl yasak
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
- Büyükelçi Murat Karagöz denizde kalp krizi geçirdi
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı