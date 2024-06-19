Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.
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