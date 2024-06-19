Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Haziran 2024 - 16:58

Güncelleme: 19 Haziran 2024 - 16:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.