Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Bu konularla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız özgürlük ihtiyacınızın önüne geçiyor. Tepkilerinizi kontrol etmeli, öfkenize hakim olmalısınız, aksi taktirde sağlık sorunları kaçınılmaz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!