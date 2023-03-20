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Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir sevgili kovalar. Radikal kararlar almaktan kaçının. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.




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