Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir sevgili kovalar. Radikal kararlar almaktan kaçının. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
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