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Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Nisan 2025 - 15:53

Kova burcu ve yükselen kova burcu: 

Sevgili kova, bugün kendini bağımsız ve sorumluluklardan arınmış hissediyor olabilirsin. Bu duygunun tadını çıkar. Önüne ikinci şans olarak görebileceğin fırsatlar çıkabilir. Bu durumun emeklerinin karşılığı olduğunu bilmelisin.


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