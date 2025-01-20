Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Göremediğiniz, anlamlandıramadığınız konular zihninizi yoruyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın.
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