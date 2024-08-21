Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün kısa seyahatler gündemde olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilir, yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeyin, planlı hareket edin, zamanı yönetimi konusunda destek alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- Amatör müzisyen Kadıköy'deki evinde öldürüldü
- Suavi’den ilk açıklama geldi!
- Konuşmakla mı tehdit etti?
- Uzman olmadan koltuğu kaptı
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!