Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda geçmişte kalan konuların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkıyor olabilir. Problemleri çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşuna değil fakat çözümü yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın.
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