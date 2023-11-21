Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2023 - 17:20

Güncelleme: 21 Kasım 2023 - 17:20

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.