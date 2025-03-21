Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlık sorunlarının çözümü için duygularınızı sağlıklı yollara ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın. Birlikte iş yaptığınız kişiler bugün canınızı sıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor