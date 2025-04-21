Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, bugün mucizelerin kapında olduğu bir gün. Gecikmiş bir hak edilmişlik haberi alabilirsin. Gereksiz yüklerden sıyrılıp özel hayatına dair alacağın kararlar şans getirecek gibi görünüyor. Yeni başlangıçlar için sağlıklı enerjiler var.
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