Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ocak 2025 - 16:35

Güncelleme: 21 Ocak 2025 - 16:35

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.