Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.
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