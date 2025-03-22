Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Mart 2025 - 16:02

Güncelleme: 22 Mart 2025 - 16:02

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.