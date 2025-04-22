Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün duygusal hassasiyet ve soğukkanlılık arasında gidip geliyorsunuz sevgili kovalar. Her ikisini de dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Maddi açıdan yeni bağlantılar kurabilir, yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Enine boyuna düşünmeden adım atmayın.
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