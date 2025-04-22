Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Nisan 2025 - 15:43

Güncelleme: 22 Nisan 2025 - 15:43

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün duygusal hassasiyet ve soğukkanlılık arasında gidip geliyorsunuz sevgili kovalar. Her ikisini de dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Maddi açıdan yeni bağlantılar kurabilir, yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Enine boyuna düşünmeden adım atmayın.