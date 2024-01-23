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Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Ocak 2024 - 16:13

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Son zamanlarda kafanızdaki düşünceleri hayata geçirmekte zorlanıyorsunuz. Yaşam alanınızı ve mevcut düzeninizi değiştirmek için fırsat kolluyorsunuz fakat biraz daha zaman var. Bir yerden başlayın. Kendinizi hedeflerinize hizalayın. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalabilir.



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