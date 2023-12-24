Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla ilgili bugün pozitif gelişmeler var sevgili kovalar. Bugün sevdiklerinizle çok güzel bir gün geçirebilir, ilgilenmek istediğiniz enteresan konular varsa onlara vakit ayırabilirsiniz. Düşünmeyi bırakıp harekete geçmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Yunus Akgün, Leicester City'e hareket getirdi!
- 'Kızıl Goncalar'ın mekan izinleri iptal edildi
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı
- Kurşun yağdırıp öldürdü: Nedeni ortaya çıktı!
- Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan olay kamerada
- İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı