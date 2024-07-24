Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2024 - 15:44

Güncelleme: 24 Temmuz 2024 - 15:44

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.