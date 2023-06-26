Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Yeni başlangıçların olabileceği çok güzel bir gündesiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için geç bile kaldınız. Bugün karşınıza çıkan fırsatlar sizi bir sonraki adım için hazırlayacak. Özgüvenle hareket edin. Kendinize inanın. Sizi ileriye taşıyacak insanları doğru seçmek için duygularınızdan soyutlanmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- Yeni dönemin şifreleri
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- İzmir'de deprem!
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli