Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, özlem giderebilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alabilirsiniz. Kısa seyahatler gündemde olabilir.
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