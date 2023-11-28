Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:23

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:23

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.