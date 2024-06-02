Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Haziran 2024 - 16:11

Güncelleme: 02 Haziran 2024 - 16:11

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.