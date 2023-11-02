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Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Kasım 2023 - 17:13

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları bugün çok fazla zorlamayın.



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