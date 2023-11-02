Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Kasım 2023 - 17:13

Güncelleme: 02 Kasım 2023 - 17:13

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları bugün çok fazla zorlamayın.