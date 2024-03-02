Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mart 2024 - 16:40

Güncelleme: 02 Mart 2024 - 16:40

Kova burcu ve yükselen kova burcu :

Sürekli düşünüp duran bir insan haline geldiniz ve eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Yaşam alanınızı ve mevcut düzeninizi değiştirmek için fırsat kolluyorsunuz ama beklemekle olmaz. Bir yerden başlayın. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Seçim sizin!