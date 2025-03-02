Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Arkadaş çevrenizle olan ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabileceğiniz bir gün. Fikirlerinizi hayata geçirmek için heyecanlı hissedebilirsiniz. Düşünmeden karar almayın. Doğru zamanı kollamak hayrınıza olacaktır.
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