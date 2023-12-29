Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulayın.
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