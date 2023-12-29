Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Aralık 2023 - 17:04

Güncelleme: 29 Aralık 2023 - 17:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulayın.