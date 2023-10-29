Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.
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