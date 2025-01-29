Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ocak 2025 - 16:10

Güncelleme: 29 Ocak 2025 - 16:10

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size ve çevrenize zarar veriyor.