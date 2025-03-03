Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mart 2025 - 15:47

Güncelleme: 03 Mart 2025 - 15:47

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.