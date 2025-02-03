Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Şubat 2025 - 16:40

Güncelleme: 03 Şubat 2025 - 16:40

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.