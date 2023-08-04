Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün yakın çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alma potansiyeliniz bugün yüksek. Harekete geçin.
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