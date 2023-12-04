Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak, ufak uzaklaşmalar ruhunuza iyi gelecektir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atmanız gerekiyor.
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