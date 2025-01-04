Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir. Radikal kararlar almaktan kaçınmalısın. Hayatındaki değişimleri sindire sindire yapmalısın. Önemli kararlar almak istediğin bir gün fakat bugün vereceğin kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
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