Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Bugün özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir gün olabilir sevgili kovalar. Sorumluluklarınızdan özgürleşmek ve kendi bildiğiniz yolda ilerlemek için sabırsızlandığınız bir gün. Adım atmak için gecikmeyin. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamandasınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Bir an önce müdahale edin
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?