Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Aralık 2023 - 17:34

Güncelleme: 05 Aralık 2023 - 17:34

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, bugün sabah saatlerinde ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi alanlarda bazı çekişmeler, ego çatışmaları yaşanabilir. Olayları akışına bırakmakta zorlanacağın bir gün. Fikirlerinde diretmek, olayların çözümünü zorlaştıracaktır, biraz rahat olmalısın.