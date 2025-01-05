Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, bugün sosyal çevrenle zaman geçirebileceğin keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğin arkadaşların varsa görüşebilir, özlem giderebilirsin. Yeni arkadaşlıklar, yeni tanışmalar yaşanabilir. Geleceğini şekillendirecek radikal kararlar alabilirsin.
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