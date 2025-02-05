Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2025 - 16:13

Güncelleme: 05 Şubat 2025 - 16:13

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Fikirsel olarak uyuştuğunuz insanlarla vakit geçirip bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir gün. Bazı seyahat planları gündeme gelebilir. Geleceğinizle alakalı önemli adımlar atarken ayaklarınızın yere sağlam bastığından emin olun. Gerçekçi olmalısınız.