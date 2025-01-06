Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçlar, güzel gelişmelerin olabileceği bir gün. Çevrendeki insanları etkiliyorsun. Fikirlerin dikkat çekiyor. Geleceğini şekillendirecek adımlar atmak için gayet uygun günlerdesin. Kendine daha fazla güvenmen gerekiyor.
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