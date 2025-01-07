Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, Duygularının inişli çıkışlı olacağı bir gün seni bekliyor. Özgürlük isteğin artabilir. Sosyal çevrenden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsin. Fazla hümanist yaklaşımın suistimale uğrayabilir. Aile bağlantılarını güçlendirmek ruh sağlığına iyi gelecektir.
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