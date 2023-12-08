Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
- Ortak aday gösterecekleri yerleri açıkladı
- Eski Bakan'dan dikkat çeken paylaşım