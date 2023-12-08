Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Aralık 2023 - 16:49

Güncelleme: 08 Aralık 2023 - 16:49

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.