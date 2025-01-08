Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, duygularının inişli çıkışlı olacağı bir gün. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Kendine zaman ayırmak istiyorsun fakat bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğine karar vermelisin.
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