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Mesaj atmayı hep karşı taraftan bekleyen 4 burç: Bu burçlar ilk adımın her zaman başkasından gelmesini istiyor...

Mesaj atmayı hep karşı taraftan bekleyen 4 burç: Bu burçlar ilk adımın her zaman başkasından gelmesini istiyor...

29.05.2025 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mesaj atmayı hep karşı taraftan bekleyen 4 burç: Bu burçlar ilk adımın her zaman başkasından gelmesini istiyor...

Bazı burçlar, mesaj atmak konusunda geri planda kalsalar da bu ilgisiz oldukları anlamına gelmez. Peki, ilk adımın her zaman karşı taraftan olmasını isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, mesaj atmayı hep karşı taraftan bekleyen 4 burç...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, mesajlaşma konusunda geri planda durmayı tercih eder. İlgisiz olduklarından değil; ya egoları yüksektir, ya da duygularını belli etmek istemezler. Onlara göre ilk adımı her zaman karşı taraf atmalıdır. Peki, ilk adımın her zaman karşı taraftan olmasını isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, mesaj atmayı hep karşı taraftan bekleyen 4 burç...


1. ASLAN BURCU

Aslan, ilgi görmeyi sever ama çoğu zaman ilk adımı atmaz. Onun için “aranmak” ya da “mesaj almak” değerli hissetmenin bir parçasıdır. O yüzden mesaj kutusunda beklemeyi sorun etmez, ama içten içe her bildirimde sizi bekliyor olabilir.


2. AKREP BURCU

Akrep gizemlidir ve kontrolü elden bırakmayı sevmez. Duygularını açık etmek yerine karşı tarafı gözlemler. Mesaj atmayı zayıflık gibi görebilir. Bu yüzden sizden gelecek bir mesajı bekler, ama asla ilk yazan o olmaz.


3. BOĞA BURCU

Boğa konforuna düşkündür ve duygular konusunda temkinlidir. İlişkilerde karşılıklı ilgi bekler, ama çoğu zaman “ilk ben yazmayayım” düşüncesiyle sessiz kalır. Ona göre mesaj atmak, ilgi göstermek demek ve bunu önce siz yapmalısınız.


4. KOVA BURCU

Kova özgür ruhludur ve mesajlaşmayı bazen fazla ciddiye almaz. Ama aynı zamanda gururludur. İlgisini belli etse bile yazışmalarda pasif kalabilir. "İlk mesajı ben atmayayım, onun beni düşündüğünü göreyim" diye düşünebilir.

İlgili Konular: #Astroloji #mesaj #burçlar

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