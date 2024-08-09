Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ağustos 2024 - 16:10

Güncelleme: 09 Ağustos 2024 - 16:10

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve önemli kararlar açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak biraz zor olabilir. Şansınızı fazla zorlamayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Hırslarınıza yenik düşmeyin.