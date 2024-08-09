Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve önemli kararlar açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak biraz zor olabilir. Şansınızı fazla zorlamayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Hırslarınıza yenik düşmeyin.
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