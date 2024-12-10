Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde ilişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok önemli.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- İngiltere ve Almanya’dan tepki